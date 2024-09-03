丁薛祥分別會見剛果（金）總統、幾內亞總統

中評社北京9月3日電／據外交部網站報導，2024年9月2日，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在北京分別會見來華出席中非合作論壇北京峰會的剛果（金）總統齊塞克迪、幾內亞總統敦布亞。



在會見齊塞克迪時，丁薛祥表示，習近平主席剛剛同總統先生舉行會見，達成許多重要共識，為兩國關係發展把舵領航。中剛要攜手落實好兩國元首重要共識，推動兩國全面戰略合作夥伴關係不斷取得新進展。中方願同剛方加強發展戰略對接，支持剛工業化，共同培育農業、數字經濟、醫療衛生、文化教育等新的合作增長點，促進兩國合作取得更多成果。



齊塞克迪表示，剛中全面戰略合作夥伴關係對兩國的發展意義重大。剛方願同中方進一步拓展多領域合作，增進剛中人民福祉。



在會見敦布亞時，丁薛祥表示，幾內亞是新中國在撒哈拉以南非洲第一個建交國，中幾是真誠合作、互利共贏的典範。習近平主席同總統先生就深化中幾全面戰略合作夥伴關係達成重要共識。中方願同幾方共同努力，按照兩國元首指明的方向，維護好傳統友誼，推動多領域合作取得更多成果，更好造福兩國人民。



敦布亞表示，幾內亞自獨立以來就同中國結下了深厚的友誼。幾方願同中方加快推進務實合作，推動兩國關係邁上新台階。