天空地立體監測黑土地質量

中評社北京9月3日電／據科技日報報導，隨著現代化進程的加快，耕地質量退化、土壤污染等問題日益凸顯，如何精準監測並有效保護耕地質量，成為保障國家糧食安全的重要課題。近日，在第二屆黑土地耕地質量監測評價論壇上，中國科學院東北地理與農業生態研究所發布天空地立體監測技術。這一技術結合遙感與物聯網等多種設備和手段，實現了對黑土地的多維監測，為黑土地“診斷把脈”提供了理論支撐，更為搭建新型農業場景提供了重要底層數據。



多維畫像 動態管理



“我們的工作相當於給土地看病，具體來說就是利用天空地數據給黑土地做診斷。” 該所研究員劉煥軍說。



黑土地是世界上最肥沃的土壤，被譽為耕地中的“大熊貓”。儘管黑土高產豐產，但仍面臨土地肥力透支的問題。為此，3年前，劉煥軍團隊聯合9家單位，開始研發黑土地耕地質量天空地立體監測技術。團隊面向國家需求，圍繞“黑土地耕地質量本底不清、變化不明”，“變薄、變瘦、變硬”等問題展開科研攻關。



“傳統的耕地質量監測手段依賴於人工采樣和實驗室分析，不僅費時費力，還難以對大範圍耕地進行實時監測和動態管理。而天空地立體監測技術可從多個維度瞭解耕地的具體情況。”劉煥軍說。



耕地質量監測技術集成多源多模態衛星遙感，有人機、無人機，以及地面傳感器與地面采樣等設備和手段，為黑土地搭建起了高效、精準、全面的耕地立體監測網絡，精準把脈黑土質量。“利用衛星遙感，該技術可實現對大範圍耕地的宏觀監測，掌握耕地質量的空間分布和變化趨勢；通過航空遙感技術，可以對重點區域進行中小尺度監測，獲取更加詳細的數據；通過地面站點監測，可以對特定區域的耕地質量進行精準測量和分析。這種多層次的監測體系，確保了數據的全面性和準確性。”劉煥軍說。



此外，通過實時傳輸監測數據，並進行大數據分析和處理，天空地立體監測技術可對耕地質量進行動態管理和預警。一旦發現耕地質量下降，科研人員可立即採取治理和修復措施。



基於監測數據，監測系統可以制定更加科學合理的耕地保護政策和農業發展規劃。例如，根據耕地質量評價結果，監測系統可以優化作物種植結構、調整施肥用藥方案、應用節水灌溉技術等，提高農業生產效率和資源利用效率。