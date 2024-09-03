李希分別會見科摩羅總統、貝寧副總統

中評社北京9月3日電／據外交部網站報導，2024年9月2日，中共中央政治局常委、中央紀委書記李希在北京分別會見來華出席中非合作論壇北京峰會的科摩羅總統阿扎利、貝寧副總統塔拉塔。



在會見阿扎利時，李希表示，習近平主席同總統先生決定將兩國關係提升為戰略夥伴關係，共同擘畫了中科關係新藍圖。中方願同科方以兩國元首重要共識為引領，持續深化政治互信，推進務實合作，密切人文交流，加強國際協作，推動中科關係取得更大發展。李希介紹了中國共產黨二十屆三中全會情況以及反腐敗工作經驗，表示願同科方繼續在中非合作論壇框架下加強反腐敗領域交流合作。



阿扎利表示，兩國建交近50年來始終相互支持，樹立了非中關係的典範。期待同中國共產黨深化交流合作，學習中國治國理政經驗，推動互利共贏，更好造福兩國人民。



在會見塔拉塔時，李希表示，習近平主席與塔隆總統去年共同宣布建立中貝戰略夥伴關係，開啟了兩國關係新篇章。中方願同貝方共同努力，在涉及各自核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，在經貿、農業等領域推進務實合作，在國際和地區事務中密切協調配合，推動中貝戰略夥伴關係不斷取得新發展。李希表示，中貝在反腐敗領域保持著良好合作，雙方應進一步加強溝通協作，不斷豐富兩國關係內涵。



塔拉塔表示，中國在消除貧困、推進現代化等方面樹立了榜樣，成功經驗值得貝寧學習借鑒。期待以此次峰會為契機同中方深化合作，推動雙邊關係取得新進展。