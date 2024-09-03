習近平會見乍得總統穆罕默德

中評社北京9月3日電／據新華社報導，9月3日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席中非合作論壇北京峰會的乍得總統穆罕默德。兩國元首宣布，將中乍關係提升為戰略夥伴關係。



習近平指出，中乍兩國在共建“一帶一路”、中非合作論壇等框架內積極開展互利合作，取得豐碩成果。中國連續多年成為乍得最大貿易夥伴和投資夥伴國，雙方務實合作增進了兩國人民福祉。中方願同乍方秉持中非友好合作精神，加強發展戰略對接，推動中乍關係取得新進展。



習近平強調，中方高度讚賞乍方在涉及中國核心利益和重大關切問題上給予中方堅定支持，將一如既往支持乍方走獨立自主的發展道路，維護國家主權、安全、發展利益。雙方要加強交往，擴大理念共識，夯實政治互信，堅定相互支持。要堅持互利共贏，深化務實合作。歡迎乍方用好此次中非合作論壇峰會成果，深化兩國經貿合作，增強自主發展能力，實現共同發展。中方願同乍方推進落實全球安全倡議，維護國家安全穩定，共同做維護和平的穩定力量。



穆罕默德表示，感謝中方邀請並熱情接待我來華出席中非合作論壇北京峰會，這充分體現了乍中雙方的友好情誼。乍中合作基於相互尊重、互利共贏，成果豐碩。感謝中方為乍得經濟社會發展提供寶貴幫助，乍方堅定致力於同中國進一步深化友好互利合作。在習近平主席英明領導下，中國發展日新月異，國際地位與日俱增。乍方欽佩中國的發展成就，讚賞習近平主席提出的系列重大理念倡議，樂見中國繼續發展壯大，相信中國的持續發展將為乍得、非洲乃至世界的發展帶來更多機遇，這對於引領世界百年變局演變至關重要。台灣是中國領土不可分割的一部分，乍方將繼續堅定恪守一個中國原則。



峰會期間，中乍雙方將簽署落實全球發展倡議、人力資源開發合作、花生和芝麻輸華、新聞媒體等領域多項雙邊合作文件。



王毅參加會見。