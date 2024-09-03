電池巨頭雲集四川　展示“未來”電池技術

中評社北京9月3日電／據大公報報導，據新華社報導：在四川宜賓舉辦的2024世界動力電池大會上，中國動力電池產業的最新進展和戰略方向成為各界關注焦點。隨著全球電動化和綠色能源轉型的加速，中國正通過技術創新、可持續發展和安全性提升等多方面努力，高質量推進動力電池產業發展，不斷挖掘新應用場景的市場潛力。



續航和充電是新能源汽車用戶的關注焦點。大會期間，寧德時代、比亞迪等中國電池製造巨頭紛紛展示了新一代動力電池技術。



充電10分鐘 續航600公里



寧德時代展出的“神行Plus”電池以其高能量密度和快充性能成為焦點。其可以在10分鐘內充電至續航600公里，在零下20攝氏度高效工作，標誌著磷酸鐵鋰電池技術的突破。



除了技術創新和新場景探索，動力電池產業的回收和可持續性發展也成為大會的討論熱點。中國新能源汽車動力電池回收利用產業協同發展聯盟發布的數據顯示，2023年全國退役動力電池總量達到16.8萬噸，同比增長78.3%。為應對這一挑戰，許多企業正在加強電池全生命周期管理，推進綠色供應鏈建設。



四川蜀礦環鋰科技有限公司的6條廢舊鋰電池回收利用產線，自今年3月正式投產以來一直滿負荷運轉。“項目採用全流程工藝設計，可直接實現從廢舊電池到電池級原材料的生產轉換。”公司總經理劉蕓琿介紹，該產線鋰回收率達90%，鎳、鈷、錳回收率達98%以上。