黑龍江通報6起群眾身邊腐敗問題典型案例

中評社北京9月3日電／據中央紀委國家監委網站報導，為縱深推進群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治，保持力度節奏，狠抓糾風治亂，強化警示震懾，黑龍江省紀委監委現將6起典型案例通報如下。



1.遜克縣人民醫院原院長丁德生收受醫療企業賄賂問題。2017年11月至2023年9月，丁德生利用職務便利，為多家醫療企業在醫療器械、耗材採購等方面提供幫助，多次收受財物折合共計683萬餘元。丁德生還存在其他嚴重違紀違法問題。2024年5月，丁德生受到開除黨籍、開除公職處分，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。



2.林甸縣教育局副局長陳冰華收受教輔材料回扣問題。2020年5月至2024年4月，陳冰華利用分管教輔材料征訂工作的職務便利，組織全縣中小學校按照書店經營者提出的意見征訂教輔材料，先後9次收受回扣款共計204萬餘元。2024年7月，陳冰華受到開除黨籍、開除公職處分，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。



3.青岡縣房屋徵收保障服務中心副主任朱大禹騙取國家徵收補償金問題。2020年至2021年，朱大禹利用職務便利，通過虛構被徵收房屋和虛增被徵收房屋面積等方式，騙取國家徵收補償資金169萬餘元。朱大禹還存在其他嚴重違紀違法問題。2024年8月，朱大禹受到開除黨籍、開除公職處分，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。



4.呼瑪縣北疆鄉政府原鄉長張春林貪污危房改造工程款問題。2011年至2015年，張春林利用職務便利，多次以支付危房改造工程款名義，安排財務人員將工程款轉到以施工方名義開設的個人賬戶，再通過轉賬到其親屬賬戶或取現等方式，侵吞危房改造資金共計331萬餘元。張春林還存在其他嚴重違紀違法問題。2024年5月，張春林受到開除黨籍處分，取消享受的待遇，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。