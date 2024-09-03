馬克思理論研究：誠懇而卓有成效地進行工作

中評社北京9月3日電／據中央紀委國家監委網站報導，馬克思恩格斯在領導無產階級革命的實踐中，逐漸意識到無產階級政黨作風建設的重要性，在理論研究中論證了有效克服與防止公共責任弱化、虛化與缺失問題。



馬克思在《黑格爾法哲學批判》中指出，“唯靈論變成了某種例行公事、成規、成見和傳統的機械論的唯物主義”。馬克思認為，只看事物的表象而不深究其本質的思想方法和工作作風，不符合內容決定形式、形式為內容服務，內容與形式相統一的辯證唯物主義哲學原理，從根本上講是重形式而不重實效的主觀主義、功利主義。



早在《萊茵報》時期，馬克思分析摩塞爾地區農民的貧困狀況時，就已經相當深刻地認識到資產階級的腐敗無能、昏庸不堪，認為他們把國家的本來目的和職能變成了形式上的東西，不可能真正擔負起管理社會的責任。



馬克思恩格斯認為，無產階級國家的機關及其公職人員應當是“社會的負責的公僕”。這也成為馬克思主義國家學說的一個重要觀點。



1871年，巴黎公社進行了人類歷史上第一次無產階級專政的偉大嘗試。馬克思恩格斯及時總結了巴黎公社的經驗，在《法蘭西內戰》中指出，巴黎公社“在空前艱難的條件下虛心、誠懇而卓有成效地進行他們的工作”，避免了機構臃腫、人浮於事等現象，從而在客觀形勢嚴峻的情況下保持了效率。



馬克思恩格斯高度讚揚巴黎公社“是人民群眾獲得社會解放的政治形式”。他們指出，公社“以真正的責任制來代替虛偽的責任制”，公社的職權由“社會的負責任的勤務員”來行使。



在馬克思恩格斯看來，“公社以它的存在表現了它的活動，以它的行動證實了它的論點”，公職人員作為人民群眾的勤務員，“光明正大地進行工作，不自以為是，不埋頭在文牘主義的辦公室裡，不以承認錯誤為恥而勇於改正”。

