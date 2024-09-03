第六屆“玉琮杯”清廉微電影微視頻大賽啟動

中評社北京9月3日電／據中央紀委國家監委網站報導，清風揚正氣，光影頌清廉。為一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，縱深推進新征程紀檢監察工作高質量發展。即日起，第六屆“玉琮杯”清廉微電影微視頻大賽正式啟動，面向全國征集作品。



大賽由中國紀檢監察雜誌社、浙江省紀委監委、浙江省教育廳、浙江省文聯、中央廣播電視總台浙江總站、浙江日報報業集團、杭州市紀委監委、杭州市餘杭區委主辦，餘杭區紀委監委、浙江法治報社、浙江省電影家協會、浙江傳媒學院承辦。



本屆大賽以“光影＠廉映於心”為主題，運用微電影、微視頻等形式，通過對光影藝術、鏡頭語言的探索，展現黨的二十大以來全面從嚴治黨向縱深推進的新做法新風貌，共話新時代新征程紀檢監察工作高質量發展的新實踐新圖景，營造崇廉拒腐的良好風尚。



大賽作品征集通道即日起正式開啟，面向全國征集2023年以來新創作的原創清廉題材微電影（一般時長在3至15分鐘）以及微視頻（一般時長在3分鐘以內）。參賽作品採用微電影或微視頻兩種形式，突出政治性、思想性、藝術性。



微電影具備電影基本要素，注重主題表達、敘事結構、人物塑造；微視頻注重內容創新和形式創意，可以是公益廣告、動畫片、紀實片、宣傳片等類型。



本屆大賽鼓勵參賽單位通過小成本低投入進行藝術創作，更加注重故事的內容敘述和創意表達；鼓勵參賽個人或團隊自編自導自演完成創作。

