強化監督　確保公益林管護資金發放到位

中評社北京9月3日電／據中國紀檢監察報報導，“現在將這筆資金全部退還給大家，名單如下……”近日，在通江縣勝利鄉大營村群眾大會現場，村民們領到了遲來的公益林管護資金。



說起這筆資金，可謂是一波三折。今年6月，我們到大營村收集廉情信息時，有人向我們反映幾年前發放的公益林管護資金到現在都沒有收到。



村民反映的情況具體，可查性強。我們迅速組織鎮紀委開展核實，按照緊盯資金來源、去向，緊盯關鍵崗位、緊盯關鍵人員的思路，走訪相關群眾，並到大營村村委會、鎮農業綜合服務中心等地瞭解情況，查閱資料。



原來，這筆公益林管護資金一直由原村主任邵某保管，共計27299.6元。邵某辭職後外出務工，未及時完成工作交接及資金結轉，導致資金被長時間擱置。



為讓資金順利回歸群眾手中，我們多次聯繫邵某，講明危害影響，講清紀律規矩，最終邵某將資金如數退回。



公益林管護資金不僅是公益林管護的重要保障，更是群眾重要的勞務補助。去年，通江縣170多萬畝公益林共兌現相關資金2700餘萬元，受益人數達10餘萬人，資金量大、涉及面廣。



在問題查糾後，我們舉一反三、堵塞漏洞，將涉林領域突出問題專項整治與群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治相結合，嚴查以權謀私、虛報冒領、截留挪用等違規違紀違法行為，確保各項補助資金發放到位。

