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中非心連心夢想可成真
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2024-09-03 19:02:48
中評社北京9月3日電／據大公報報導，
中阿共築“連心路”
地點：阿爾及利亞東北部
主角：貝賈亞連接線，全長約100公里，目前完成度超80%，建成後將惠及當地90萬居民
中國鐵建項目工程師巴格利什.希拉勒丁：中國人技術好，成功的關鍵還有協作精神、溝通能力和時間觀念。面對困難，他們每個人都把工作當成自己的事，這深深觸動了我。
“幸福井”潤澤非洲
地點：塞內加爾久爾貝勒區
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