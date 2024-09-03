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﻿中非心連心夢想可成真
http://www.CRNTT.com   2024-09-03 19:02:48


　　中評社北京9月3日電／據大公報報導，
　　
　　中阿共築“連心路”

　　地點：阿爾及利亞東北部

　　主角：貝賈亞連接線，全長約100公里，目前完成度超80%，建成後將惠及當地90萬居民

　　中國鐵建項目工程師巴格利什.希拉勒丁：中國人技術好，成功的關鍵還有協作精神、溝通能力和時間觀念。面對困難，他們每個人都把工作當成自己的事，這深深觸動了我。

　　“幸福井”潤澤非洲

　　地點：塞內加爾久爾貝勒區 


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