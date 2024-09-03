﻿中非心連心夢想可成真

中評社北京9月3日電／據大公報報導，



中阿共築“連心路”



地點：阿爾及利亞東北部



主角：貝賈亞連接線，全長約100公里，目前完成度超80%，建成後將惠及當地90萬居民



中國鐵建項目工程師巴格利什.希拉勒丁：中國人技術好，成功的關鍵還有協作精神、溝通能力和時間觀念。面對困難，他們每個人都把工作當成自己的事，這深深觸動了我。



“幸福井”潤澤非洲



地點：塞內加爾久爾貝勒區