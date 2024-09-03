2024年國家網絡安全宣傳周即將舉辦

中評社北京9月3日電／據新華社報導，記者從2日召開的2024年國家網絡安全宣傳周新聞發布會上獲悉，2024年國家網絡安全宣傳周將於9月9日至15日在全國範圍舉辦，開幕式等重要活動在廣東省廣州市舉行。



2024年國家網絡安全宣傳周以“網絡安全為人民，網絡安全靠人民”為主題，將舉辦開幕式、網絡安全技術高峰論壇主論壇暨粵港澳大灣區網絡安全大會、網絡安全博覽會，集中發布一系列網絡安全領域重要成果。同時將舉行校園日、電信日、法治日、金融日、青少年日、個人信息保護日等系列主題日活動。



此外，今年網安周還將舉辦網絡安全產品和服務供需洽談會、網絡安全人才招聘、網絡安全創新創業投資等系列活動，邀請國內頂尖投資機構、網絡安全頭部企業、科研機構等300餘家單位參加，著力推動網絡安全人才、技術、產業、資本高效對接。



中央網信辦網絡安全協調局局長高林在會上介紹，自首屆網絡安全宣傳周舉辦以來，各地區、各部門以百姓通俗易懂、喜聞樂見的方式，廣泛開展網絡安全進社區、進農村、進企業、進機關、進校園、進軍營、進家庭等活動，宣傳網絡安全理念、普及網絡安全知識、推廣網絡安全技能，有力推動全社會網絡安全意識和防護技能的提升，對於維護國家網絡安全、保障人民群眾合法權益發揮了重要作用。



2024年國家網絡安全宣傳周由中央宣傳部、中央網信辦、教育部、工業和信息化部、公安部、中國人民銀行、國家廣播電視總局、全國總工會、共青團中央、全國婦聯等十部門聯合舉辦。