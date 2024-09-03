岸田要求自民黨下屆總裁繼承修憲目標

中評社香港9月3日電／共同社報導，日本自民黨彙總了為在國會提議修改《憲法》而進行的論點整理。包括前首相安倍晉三堅持的把自衛隊寫入第九條在內，現任首相岸田文雄幾乎要宣傳為“這是我的成果”。為避免修憲討論倒退到出發點，他還要求黨總裁選舉後也能繼承這一路線，但立憲民主黨對岸田希望“一氣呵成”的修憲討論提高了警惕，秋季的國會上有可能陷入僵局。



▽強烈的自負



“不能就此滿足。必須加快現在的勢頭，一氣呵成向前推進討論。”2日在自民黨總部7樓，岸田出席修憲實現總部全體會議，看著論點整理的文件這樣強調。



岸田政府時期，眾院憲法審查會已固定在例會日召開。在之前的國會上，公明黨和日本維新會等修憲勢力5個黨派，在允許緊急事態時延長國會議員任期的修憲方案條文制定上步調一致。這是安倍政府時期看不到的情景。



國會閉幕後，岸田欲團結保守派而回到修改第九條這一“核心”。他催促在12日發佈總裁選舉公告前整理論點。全體會議上，他宣佈“我將切實向新總裁交代此事”，展現出強烈的自負。



▽後岸田的異議



岸田特地指示要求制定整理論點的文件，可能是因為“後岸田”候選人中，有人對把自衛隊寫入第九條等現行的4個修憲項目持異議。



代表人物是前幹事長石破茂。石破2018年時為將自衛隊定位為戰力，主張刪除規定不保持戰力等的第九條第二款。當時安倍和擔任政調會長的岸田等自民黨高層力壓石破，彙總了4個項目。



在全體會議上，岸田提醒稱“不能發生讓討論回到出發點之類的事”。不允許下屆總裁推翻已經積累的討論——岸田顯然是這樣的想法。洞察到這一點的石破強調“雖然贊成將自衛隊寫入憲法，但並非就此結束”，並沒有放棄要求刪除第九條第二款的論調。



▽反對必至



立民黨自由派團體推舉的前黨首枝野幸男指出，“國民關注的是派系收回扣問題等政治不信任和經濟問題”，全然不理會修憲一事。在與安倍政府對立的前立民黨黨首時代，枝野對抗自民黨步調的修憲討論的姿態讓人記憶猶新。



自民黨資深黨員表示：“若擺出強勢態度，必然會遭到立民黨的反對，公明黨也對修改第九條態度謹慎。通往在國會提議和修憲之路並不平坦。”