海關：前7個月中國和非洲貿易穩步增長

中評社北京9月3日電／據人民網報導，據海關總署網站消息，近年來，中國與非洲持續深化貿易合作，進出口規模快速提升。據中國海關統計，2000至2023年，中非貿易規模由不足1000億元增長至1.98萬億元，年均增長17.2%，高於同期中國整體貨物貿易年均增速4.6個百分點。2023年，“中國—非洲貿易指數”首次突破1000點，達到1010.83（2000年為100點），比2022年（990.55）上升20.28點，呈現良好發展態勢。今年前7個月，中國對非洲進出口1.19萬億元，增長5.5%，規模創歷史同期新高。



船舶、汽車、風力發動機組等機電產品拉動對非出口增長



前7個月，中國對非洲出口6979.3億元。其中，機電產品出口3697億元，增長4.9%，占同期中國對非洲出口總值的53%，拉動對非出口整體增長2.5個百分點，船舶、汽車、風力發動機組等產品出口均呈現快速增長態勢，分別增長44.8%、35.8%、253.1%。



能礦類產品、農產品領域合作促進相關產品進入中國市場



前7個月，中國自非洲進口4908.9億元，增長15.5%。其中，自非進口金屬礦砂、能源產品合計1.62億噸，價值2593億元，增長8.8%，合計佔中國自非洲進口總值的52.8%。同時，農產品進口成為雙邊貿易的新亮點。前7個月，中國自非洲進口農產品253.5億元，增長7.2%，高於中國農產品進口整體增速，芝麻、烤煙、夏威夷果等非洲特色農產品進口量分別增加38.8%、32.7%、106.2%，佔中國同類產品進口量比重均超4成。