社會工作體制機制亟待健全

中評社北京9月3日電／據人民日報報導：健全社會工作體制機制 作者：吳漢聖



社會工作是黨的工作的重要組成部分。做好新時代黨的社會工作，對於走好黨的群眾路線，把廣大人民群眾團結凝聚在黨的周圍，充分激發人民群眾的積極性、主動性、創造性，促進社會領域各類組織健康發展，激發和增強社會活力，匯聚全社會推進改革發展的智慧和力量，具有十分重要的意義。黨的二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（以下簡稱《決定》）對社會工作領域改革發展提出明確要求，作出“健全社會工作體制機制”等一系列部署，為新時代社會工作高質量發展指明了前進方向。我們要深入學習領會、堅決貫徹落實，更好地把黨的領導和中國特色社會主義制度優勢轉化為社會工作效能，為推進強國建設、民族復興偉業提供更加有利的社會環境。



黨的十八大以來社會工作領域改革發展取得歷史性成就



黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央從黨和國家事業發展戰略和全局高度，大力推進理念創新、制度創新、實踐創新，推動社會工作實現歷史性變革、系統性重塑、整體性重構，進一步夯實黨的執政基礎和國家治理根基，開創了“中國之治”新局面。



黨的社會工作理論創新發展。習近平總書記圍繞新時代為什麼要加強社會工作、怎樣加強社會工作等重大理論和實踐問題，提出一系列新思想新觀點新論斷，深化了對黨的社會工作的規律性認識。在根本原則上，強調以黨的領導統攬全局，確保社會在深刻變革中既生機勃勃又井然有序；在價值取向上，強調堅持人民至上，堅持民生為大，以促進社會公平正義、增進人民福祉為出發點和落腳點；在發展方向上，強調堅定不移走中國特色社會主義社會治理之路；在重點任務上，強調構建黨組織領導的共建共治共享的城鄉基層治理格局，擴大黨在新興領域的號召力和凝聚力，加強預防和化解社會矛盾機制建設，健全社會參與機制；在方法路徑上，強調堅持自治、法治、德治相結合，提高社會治理社會化、法治化、智能化、專業化水平；在基礎保障上，強調堅持大抓基層的鮮明導向，推動各類資源向基層下沉，統籌考慮基層幹部隊伍建設，充實基層一線力量，等等。習近平總書記關於社會工作的重要論述是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分，是黨的社會工作取得重大成就的根本保證，也是新時代推動社會工作高質量發展的根本遵循和行動指南。

