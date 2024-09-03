79年前的今天，我們勝利了

中評社北京9月3日電／據新華社報導，79年前的今天，中國人民經過14年不屈不撓的浴血奮戰，取得了中國人民抗日戰爭的偉大勝利。這一天，正義戰勝了邪惡，光明驅散了黑暗。銘記歷史，致敬英雄！勿忘歷史，吾輩自強！



紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利79周年座談會3日在北京舉行，中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰出席。



中國人民抗日戰爭的偉大勝利，有力捍衛了國家主權和領土完整，徹底洗刷了近代以來抗擊外來侵略屢戰屢敗的民族恥辱，宣告了世界反法西斯戰爭的完全勝利，重新確立了中國在世界上的大國地位，使中國人民贏得了世界愛好和平人民的尊敬。



座談會上，中央統戰部、中央黨史和文獻研究院、中央軍委政治工作部負責同志和抗戰老戰士、青年學生代表先後發言，從不同角度回顧了中國人民抗日戰爭的崢嶸歲月，闡釋中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利的意義，充分表達了銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來的決心信心和堅定不移走和平發展道路的崇高願望。



座談會由中央宣傳部、中央統戰部、中央黨史和文獻研究院、中央軍委政治工作部聯合舉辦。在京參加過抗日戰爭的老戰士及抗戰將領親屬代表、抗戰烈士遺屬代表，中央黨政軍群有關部門和北京市負責同志，各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表，在京為中國人民抗日戰爭勝利作出貢獻的國際友人或其遺屬代表，首都各界群眾代表等約200人參加座談會。