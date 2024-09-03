8月新能源汽車銷量將達105萬輛

中評社北京9月3日電／據人民網報導，據中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席會（以下簡稱乘聯會）消息，2024年8月，全國新能源乘用車市場將迎來顯著增長，預計批發銷量將躍升至105萬輛，較去年同期激增32%，環比增長11%。



乘聯會表示，自7月25日國家發展改革委與財政部聯合發布《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》以來，汽車報廢更新補貼政策得到強化，尤其是新能源車相較於傳統燃油車享有的額外5000元補貼，極大地提振了市場消費信心。新能源車市場消費熱情進一步激發，入門級純電動車與狹義插混市場強勢增長。



數據顯示，截止8月31日，已收到汽車報廢更新補貼申請超過80萬份。近期報廢更新申報量持續環比增長，明確反映出政策對汽車市場的積極拉動作用。進入8月，儘管傳統意義上被視為銷售淡季，但新能源車市場卻展現出“淡季不淡”的強勁勢頭，消費增量貢獻顯著，成為推動汽車市場整體增長的重要力量。



此外，據初步數據，7月新能源銷量萬輛以上廠商企業的8月預估銷量為94萬輛，按照上月結構占比預測8月的全國新能源乘用車批發銷量在105萬輛，今年月度銷量首次超過100萬輛，加之部分中小車企8月新能源表現很強，從國內零售對應預判應該8月新能源滲透率繼續超50%。