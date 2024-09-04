社評：奧運健兒港澳行 激勵同胞愛國熱情

奧運健兒代表團記者會（中評社 郭至君攝） 中評社香港9月4日電（評論員 郭至君）巴黎奧運內地健兒代表團8月底訪問香港和澳門，延長了港澳的“奧運熱”，也讓港澳同胞能有機會近距離一睹健兒風采。內地運動健兒在今年巴黎奧運中勇奪40金27銀24銅，創造了境外參賽奧運最佳成績，國際大賽休整半個月後，代表團就來到港澳，為市民帶來精彩匯演、運動示範，與青少年和各界互動交流，將體育拼搏頑強不放棄的精神生動展現在香港市民面前。這次是港澳回歸以來，國家奧運精英選手第七次組團訪問，這類活動已成為國家隊運動員與港澳同胞愛國精神交流的一種約定。



第一，奧運健兒港澳行弘揚體育強國精神，激勵港澳同胞愛國熱情。



無論是跳水“夢之隊”的“水花消失術”，還是游泳隊的“中國飛魚”，亦或是國乒隊的“直板快攻技術”，不僅讓港澳市民們大飽眼福，也讓大家能夠親身感受到作為奧運冠軍、世界冠軍的頂尖選手的專業和認真。我們看到，即使是對奧運健兒來說屬於“小兒科”的示範表演，每一位參與的運動員也都毫不怠慢，他們認真熱身，積極準備，重視比賽，詳細教學，在接受媒體記者們的採訪時也都大方袒露自己的心聲。17歲的跳台天才選手全紅嬋說，“有熱愛就去追吧，不要害怕失敗”；剛滿20歲的男子100米自由泳金牌得主，打破世界紀錄的潘展樂勉勵大家“不怕苦、不怕累、為國爭光”；乒乓球混雙冠軍、“小魔王”孫穎莎鼓勵青少年堅持自己的熱愛，全力以赴，持之以恆。奧運健兒們展現的非凡技術和崇高的體育精神，說明瞭中國在體育領域越來越強大的實力，他們是弘揚體育強國精神的最好的寫照，也大大激勵了港澳同胞、尤其是青少年的愛國熱情。

