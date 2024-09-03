市場監管總局等部門聯合開展全國質量月活動

中評社北京9月3日電／據人民網報導，記者從國家市場監管總局獲悉，2024年9月，市場監管總局、中央宣傳部、最高人民法院、最高人民檢察院、國家發展改革委等27個部門以“加強質量支撐 共建質量強國”為主題，聯合開展2024年全國“質量月”活動，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，落實《質量強國建設綱要》（以下簡稱《綱要》）部署，深入推動全民質量行動。



作為一項重要的群眾性質量活動，全國“質量月”活動自1978年以來持續開展，相關政府部門統一部署，以企業為主力軍，各行各業和廣大群眾積極參與，已經形成了具有中國特色的“質量月”活動模式，在促進全社會樹立“質量第一”的強烈意識，推動我國產品、工程和服務質量不斷提升等方面發揮了重要作用。



據瞭解，今年“質量月”活動圍繞扎實推進《綱要》貫徹落實、更好發揮質量在促進企業做大做強中的作用、更好發揮質量在支撐產業建圈強鏈中的作用、更好發揮質量在推動城市可持續發展中的作用、推動質量社會共治五個方面，重點安排了開展質量強企系列活動、大力實施質量強鏈行動、推進質量強縣（區、鎮）培育建設、推動重點領域質量提升、加強重點產品質量安全保障、嚴厲打擊侵權假冒行為、深入開展質量惠民行動等九個方面的活動。