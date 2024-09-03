宣績高鐵全線開通運營進入倒計時

中評社北京9月3日電／據人民網報導，據中國國家鐵路集團有限公司官網消息，8月29日，沿著新建宣城至績溪高速鐵路駛向績溪北站方向，開展列車運行圖參數測試。這標誌著宣績高鐵進入試運行階段，全線開通運營進入倒計時。



宣績高鐵位於安徽省南部，起自合杭高鐵宣城站，經由宣城市宣州區、寧國市、績溪縣，終至績溪北站，新建正線全長111.6公里，設計時速350公里，共設宣城、寧國南、績溪北3座車站，其中寧國南站為新建車站。



宣績高鐵自今年7月開始聯調聯試以來，檢測列車、綜合檢測列車、重聯動車組先後上線，以不同速度等級進行往返檢測試驗以及全線拉通試驗。截至8月28日，宣績高鐵共開行各類試驗列車993列，檢測總里程達3.8萬公里，綜合檢測列車試驗最高時速達385公里，安全、優質、高效完成了各項聯調聯試檢測任務，順利轉入運行試驗階段，預計9月底具備開通運營條件。



據瞭解，試運行主要是按試驗大綱要求，原則上利用不少於一個月的時間，進行列車運行圖參數測試、故障模擬、應急救援演練、按圖行車試驗等項目測試，模擬線路正式運營狀態，對高鐵運輸組織、列車接發、開行密度、設備狀態等方面進行的一次全面“實戰”檢測，為正式開通運營提供科學依據。試運行使用的列車採用運營動車組擔當，沿途各站模擬辦理客運業務。