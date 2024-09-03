國內首台商業化體積生物打印設備發布

中評社北京9月3日電／據科技日報報導，記者8月29日獲悉，在廣州醫科大學番禺校區近日召開的第一屆綠鑰體積打印技術應用論壇上，廣州醫科大學聯合相關單位正式發布國內首台商業化體積生物打印裝備OrganSEC。該設備解決了常規逐層式打印速度慢、細胞存活率低的問題，技術指標達到國際一流水平。



“體積生物打印技術是基於CT成像原理開發的一種體積切片和光強補償算法。它可將三維物體的縱向二維切片通過特定算法投影至旋轉的打印瓶中，使得打印瓶中的光固化生物墨水以及細胞能從所有方向上同時形成三維物體。其打印方式為立體成型。”研發團隊負責人、廣州醫科大學生物醫學工程學院教授謝茂彬介紹， OrganSEC採用了基於全息成像投影技術和CT成像原理的反投影算法。設備厘米級尺寸的三維（活性）結構僅需10到120秒就可打印完成。這極大提高了打印效率和細胞存活率。



該設備打印後的細胞存活率大於95%，具有高細胞活性。利用該設備，在可見光和常溫環境下即可對細胞實現打印。據介紹，OrganSEC主要針對類器官市場研發，適用於類器官制備、基於類器官的腫瘤個性化用藥以及基於類器官的藥物篩選等，為腫瘤患者提供個性化用藥指導。



“當患者出現腫瘤轉移復發時，為尋找更加精準的用藥方案，醫生會對患者的腫瘤樣本進行器官樣本培養並進行藥物篩選。以往這種器官樣本培養至少需要兩三周時間，現在如果採用OrganSEC設備，可能只用10秒就能完成。”謝茂彬透露，目前他們正在做基於類器官腫瘤個性化用藥的篩選指南。指南主要用於指導醫生用藥。



論壇上，謝茂彬研發團隊同時推出國內首款自主研發的體積打印裝備控制軟件（Haomiao），並發布6款商業化生物打印墨水。Haomiao軟件將控制、計算、參數調整等功能高度集合，具備豐富的打印模型庫、實時在線切片和多文件打印等三大特色功能，彌補了國內在體積打印控制軟件方面的空白。



