廣州市首個AEO培育實訓基地揭牌啟用

中評社北京9月3日電／據人民網報導，據海關總署網站消息，近日，廣州海關與廣州市政府聯合共建的AEO培育實訓基地，在廣州白雲機場綜合保稅區（南區）跨境電商監管中心順利揭牌，標誌著廣州市首個AEO培育實訓基地正式落成並投入使用。該基地運用VR、AI等數字化、智能化技術，具象展示解讀AEO認證標準等內容，為申請海關AEO認證的企業提供“零距離”培育支持。



AEO即“經認證的經營者”，旨在通過海關對信用狀況、守法程度和水平較高的企業進行認證，對通過認證的企業給予優惠通關便利，常被認為是進出口企業參與國際貿易的“金字招牌”。AEO企業可享受較低的單證審核率、較低的查驗率、優先檢查、指定海關聯絡員解決通關疑難等一系列通關便利。



為幫助更多誠信守法外貿企業提升信用等級，享受政策紅利，廣州海關建立重點培育企業庫，聯合廣州市政府創新打造AEO培育實訓基地，引導更多企業升級為AEO企業。今年前7個月，廣州海關關區AEO企業以占關區備案進出口企業總量不到1%的數量，貢獻了關區超四成的進出口值，成為穩外貿的“主力軍”。



據瞭解，該基地設置有AEO制度宣介區、標準教學區、模擬認證區、觀摩培育區、關企協作區5大功能區域，可根據培訓對象的實際需求模塊化設計特色課程體系，區分基礎教學、進階實訓等不同階段，提供多場景切換、多維度模擬、多視角參與的培訓課程、交流項目，切實提升AEO培育、認證和國際互認的工作成效、能力水平。



截至2024年8月20日，廣州海關關區共有AEO企業893家。下一步，廣州海關將持續發揮好AEO實訓基地作為AEO企業“孵化器”、執法效能“推進器”和國際互認合作“交流器”等作用，持續加大AEO企業培育力度，幫助企業強化合規意識、規範內控管理、提高守法水平，全力服務高質量發展、高水平開放。