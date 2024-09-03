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西班牙首相桑切斯將訪華
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2024-09-03 18:12:30
中評社北京9月3日電／據新華社報導，外交部發言人毛寧3日宣布：應國務院總理李強邀請，西班牙首相桑切斯將於9月8日至11日對中國進行正式訪問。
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