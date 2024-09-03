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中美氣候北京會談將舉行
http://www.CRNTT.com   2024-09-03 18:15:34


　　中評社北京9月3日電／據新華社報導，生態環境部3日發布消息，經中美雙方商定，美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔將於9月4日至6日訪華，與中國氣候變化事務特使劉振民共同主持召開“21世紀20年代強化氣候行動工作組”第二次會議。雙方將就中美工作組下務實合作、各自國內氣候政策行動、氣候變化多邊進程等深入交換意見。


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