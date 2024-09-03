美扣押委內瑞拉總統所用飛機

中評社北京9月3日電／據新華社報導，美國司法部2日宣布，在多米尼加扣押委內瑞拉總統馬杜羅使用的飛機，理由是其“違反了美國的出口管制和制裁法律”。



美司法部長梅裡克·加蘭在一份聲明中表示，司法部2日扣押的這架飛機，是通過一家空殼公司以1300萬美元“非法”購買，並從美國走私出境供“馬杜羅及其親信使用”。他表示，司法部將繼續追查違反制裁和出口管制的人員，以防他們“利用美國資源破壞美國家安全”。



聲明說，這架達索“獵鷹”900EX型飛機在多米尼加被扣押，並應美方要求轉移至佛羅里達州。據美國有線電視新聞網報導，馬杜羅此前曾乘坐這架飛機出國訪問。



美方此舉遭到委方強烈譴責。委內瑞拉外長希爾2日在社交媒體上指責美方舉動為“犯罪”和“海盜”行徑，譴責美方單方面、非法在全球實施強制措施。委政府在一份聲明中說，保留採取任何法律行動以彌補委方所受損失的權利。



這一事件距馬杜羅連任總統僅一個多月，成為美委關係長期緊張的最新信號。美國多年來一直對馬杜羅政府實施經濟制裁和外交孤立政策，並支持委反對派領導人。



委內瑞拉7月28日舉行總統選舉，馬杜羅再次當選。馬杜羅8月1日表示，委內瑞拉人民才是賦予權力並做出決定的一方，美國應該停止干涉委總統選舉。