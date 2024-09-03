匈塞鐵路塞爾維亞諾蘇段接觸網送電成功

中評社北京9月3日電／據人民網報導，記者從中國鐵路國際有限公司獲悉，塞爾維亞當地時間9月2日16時，匈塞鐵路塞爾維亞境內諾蘇段（諾維薩德至蘇博蒂察至匈塞兩國邊境）的新建弗爾巴斯牽引變電所27.5千伏饋線合閘，接觸網一次送電成功，標誌著匈塞鐵路塞爾維亞境內諾蘇段實現全線接觸網送電，為匈塞鐵路諾蘇段年內高質量開通運營奠定了堅實基礎。



中國鐵路國際有限公司相關負責人介紹，接觸網送電是指將高鐵沿線地方電網的高電壓，通過鐵路牽引變電所轉化為27.5千伏單相工頻交流電後，再輸送到高鐵線路上方的接觸網上，為高鐵列車運行提供動能。接觸網送電是電氣化鐵路接觸網的一次“大考”，也是聯調聯試前的最後一個重要工序。



匈塞鐵路諾蘇段線路全長108.1公里，共架設接觸網導線360.1條公里，設牽引變電所3座、分區所3座、開閉所4座。匈塞鐵路諾蘇段牽引供電系統主要由接觸網懸掛系統、牽引變電系統、牽引供電控制系統、軌道系統及生產生活低壓供電主系統等構成。其中，接觸網懸掛系統零部件、牽引變電設備、遠程控制RTU設備等均由中國製造，是中國高鐵接觸網供電系統首次在歐洲落地，也是中國標準同歐洲國家友好融合的成功典範。



為確保匈塞鐵路諾蘇段接觸網一次送電成功，中國國家鐵路集團有限公司所屬中國鐵路國際有限公司牽頭組織聯合體施工單位，編制了詳盡的電力牽引供電工程送電啟動方案，明確送電範圍、步驟、安全技術措施及應急預案，嚴格按照方案規範流程對沿線供電設施逐一調試，確保全線牽引供電設施按期達到送電要求。合閘後，經現場技術人員檢測，各項技術參數均滿足設計要求和施工規範標準，實現接觸網一次送電成功。



該負責人表示，匈塞鐵路連接塞爾維亞首都貝爾格萊德和匈牙利首都布達佩斯，是中國與中東歐國家共建“一帶一路”的旗艦項目，也是中國鐵路技術裝備與歐盟鐵路互聯互通技術規範對接的首個項目。線路全長341.7公里，其中塞爾維亞境內長183.1公里，設計時速200公里，貝爾格萊德至諾維薩德段已於2022年3月19日開通運營，兩年多來累計發送旅客超過880萬人次，為塞爾維亞人民提供了高品質的運輸服務；匈塞鐵路諾蘇段建設進展順利，總體工程進度已超過96%，為確保匈塞鐵路塞爾維亞段年內全線開通運營奠定了堅實基礎。匈塞鐵路塞爾維亞段全線建成運營後，塞爾維亞首都貝爾格萊德至邊境城市蘇博蒂察的旅行時間將大幅壓縮，極大提升塞爾維亞基礎設施水平，改善當地交通狀況，方便沿線民眾出行，優化投資環境，促進經濟社會發展，對深化中東歐互利合作，打造中歐貿易國際大通道，具有十分重要的意義。



