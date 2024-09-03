習近平會見馬拉維總統查克維拉

中評社北京9月3日電／據新華社報導，9月3日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席中非合作論壇北京峰會的馬拉維總統查克維拉。兩國元首宣布，將中馬關係提升為戰略夥伴關係。



習近平指出，中馬建交以來，兩國關係平穩健康發展，政治互信牢固，互利合作成果豐碩。中方願以落實此次中非合作論壇北京峰會成果為契機，推動中馬友好合作在新起點上走得更深更實，促進兩國共同發展，持續造福兩國人民。



習近平強調，中方支持馬拉維探索符合自身國情的發展道路，願同馬方分享中國式現代化機遇，助力馬拉維國家發展建設。中方願同馬方加強農業、電信、基礎設施等領域合作，鼓勵中國企業赴馬投資。雙方要用好馬拉維大學孔子學院，促進文化交流和民心相通。中方支持馬拉維駐長沙總領館順利運行，鼓勵雙方開展更多地方交流合作。中方也願同馬方加強在國際事務中的協調與配合，維護發展中國家共同利益。



查克維拉表示，每次來到中國都有回家的感覺，感謝中方的熱情友好接待。馬拉維將中國作為最真誠的朋友。近年來我有幸同習近平主席保持密切交往，引領兩國合作取得積極進展。在習近平主席領導下，中國共產黨讓數億中國人擺脫貧困。習近平主席提出的共建“一帶一路”等重大倡議，為各國實現共同發展繁榮提供了重要機遇。馬方堅定奉行一個中國政策，支持中國維護自身核心利益。馬方支持加強中非合作論壇機制建設，期待以此次論壇峰會為契機，繼續推進共建“一帶一路”合作，加強區域互聯互通，深化馬中友好互利合作。



峰會期間，中馬雙方將簽署花生輸華、新聞媒體、發展合作等領域多項雙邊合作文件。



王毅參加會見。



