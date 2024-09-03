2024中非合作論壇峰會將擘畫中非新藍圖

中評社北京9月3日電／據人民網報導，2024年中非合作論壇峰會即將舉行。這是中非友好大家庭的又一次大團圓，也是中國近年來舉辦的規模最大、外國領導人出席最多的主場外交。多家非洲國家的媒體關注這一盛會，在其報導中表示，2024年中非合作論壇峰會意義重大，將擘畫非中未來高質量發展新藍圖。



肯尼亞廣播公司網站發表題為《中國如何繼續落實中非合作論壇成果》的文章表示，即將在北京舉行的中非合作論壇峰會，將是進一步落實中非合作論壇各項成果的盛會。20多年來，在中非合作論壇框架下，中國為非洲國家諸多領域的發展提供了重要支持，肯尼亞也受益良多。文章強調，中國企業在肯尼亞承建的交通、通信和電力等多個大型基礎設施項目，顯著改善了當地發展環境並提高了當地發展能力，給當地民眾生產生活帶來了實實在在的變化。



南非獨立在線新聞網站刊發文章說，本次峰會的舉行，是中國與非洲友好國家日益深化的友誼和團結的見證。文章說，中國已成為非洲最主要的外國直接投資來源國之一，中國也是南非最大的貿易夥伴。中非合作論壇是非中雙方的寶貴財富。在中非合作論壇參與方的各項政策推動下，在外交、商務、金融等部門的支持下，非中貿易投資合作將為非洲現代化建設作出新的貢獻。



科特迪瓦發行量最大的報紙《博愛晨報》日前刊發其副社長阿達瑪·科內撰寫的評論文章說，在2024年中非合作論壇峰會上，與會各方將繼續秉承非中友好合作精神，平等相待、相互尊重，就共築高水平非中命運共同體達成更多共識，並就如何應對全球性挑戰進行交流與協商。非中合作將在全球治理體系改革中發揮重要作用。