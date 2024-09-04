張少剛：中非企業家大會將於9月6日舉行

中國國際貿易促進委員會副會長張少剛（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月4日電（記者 李子寧）2024年中非合作論壇峰會新聞中心3日下午舉行吹風會，2024年中非合作論壇峰會新聞中心舉行吹風會，中國國際貿易促進委員會副會長張少剛、聯絡部部長林紅紅、中國國際商會秘書長孫曉介紹中非企業家大會和中非經貿務實合作情況。



張少剛介紹，中非企業家大會是中非合作論壇框架下中非工商界最高級別的經貿盛會。自2003年創辦以來，每三年在中國和非洲國家輪流舉辦。本次大會是疫情結束以來，中非企業家大會首次在線下舉辦，中非雙方將圍繞共同關心的話題進行交流和研討，凝聚合作共識，共商合作戰略。



張少剛說，圍繞2024年中非合作論壇峰會主題，大會結合《中非合作2035年願景》，中非共同實施“九項工程”，非盟《2063年議程》等重要文件和項目，設置了“推進產業鏈供應鏈融合”“推動新興產業發展”兩個議題。



張少剛表示，根據中非合作論壇峰會整體安排，中國貿促會精心設計了大會議程。本屆企業家大會將於9月6日上午設置開幕式、專題發言和閉幕式三個環節。專題發言環節將邀請12位中非企業家，圍繞推進產業鏈供應鏈融合和推進新興產業發展兩個議題，發表真知灼見，分享中非企業家開展合作的成就與經驗。



張少剛還表示，本屆企業家大會規模將達到1000人，充分各方踴躍報名參會，報名人數遠遠超過預期。目前共有中方企業家代表382名、非方企業家代表408名。中非領導人以及中國有關部門負責人將出席會議並致辭。非方參與積極性非常高，已有來自塞內加爾、南非、肯尼亞、埃塞俄比亞等48個非洲國家的408位企業、商協會等機構的代表報名參加本次大會，充分展現了非洲工商界對加強中非經貿合作的熱情。

