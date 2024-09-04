貿促會：近三年中企為非洲創造超110萬崗位

中國國際貿易促進委員會聯絡部部長林紅紅（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月4日電（記者 李子寧）2024年中非合作論壇峰會新聞中心3日下午舉行吹風會，2024年中非合作論壇峰會新聞中心舉行吹風會，中國國際貿易促進委員會副會長張少剛、聯絡部部長林紅紅、中國國際商會秘書長孫曉介紹中非企業家大會和中非經貿務實合作情況。



林紅紅介紹，2023年，中非貿易額達到歷史上的峰值2821億美元，同比增長1.5%；中國與近半數非洲國家貿易額同比增幅超過兩位數；中國對非直接投資存量超過400億美元，是非洲最主要的外資來源國之一。同時，在過去三年中，中國企業為非洲創造超過110萬個就業崗位。



林紅紅表示，中國國際貿易促進委員會願意繼續與非洲各國對口機構保持友好的聯繫，不斷拓展合作機制、豐富合作內涵，繼續搭建好利用好中國國際供應鏈促進博覽會、粵港澳大灣區發展工商大會等創新型交流平台，組織中國企業家代表團出海非洲，鼓勵非洲企業來華參展參會，為中非企業提供更多的市場機遇、投資機遇、增長機遇，共同推動中非經貿合作繼續邁上新台階。



林紅紅還表示，中國是非洲國家天然的好朋友、好兄弟、好夥伴。中非近年來的貿易數據充分說明中非經貿合作依然能夠保持強勁的發展勢頭。



