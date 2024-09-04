中評關注：美選戰白熱化 如何面對中國議題

民主黨副總統候選人沃爾茲（右2）的“中國緣”已成共和黨人攻擊的話題 資料相 中評社華盛頓9月3日電（記者 余東暉）隨著美國選戰之爭進入最後兩個月的白熱化階段，中國越來越多地成為兩黨候選人互相攻訐的話題，特別是在選舉關鍵州的國會議員競選層面。到目前為止，本次美國大選已有170多個國會或總統競選廣告提到中國。



敲打中國早就成為美國大選中候選人爭取選票的手法之一，主要是針對美國產業沒落，就業機會外流，這在製造業沒落的“鐵銹地帶”尤為明顯，更容易引起選民的共鳴。這些“鐵銹地帶”州也恰恰是美國大選的關鍵搖擺州。



特朗普曾將揚言對華發動“關稅戰”作為其2016年競選活動的核心內容，後來他確實兌現了諾言，但實際效果卻是讓選民感到更痛，因為他發動的“關稅戰”並沒有讓製造業機會回到美國，卻因為擾亂了供應鏈，抬高了消費品價格，讓“鐵銹地帶”選民生活更艱難。



特朗普在此次選戰中，除了再度揚言對中國產品徵收高關稅，也提出希望中國企業來美投資，為美國人創造就業機會。到目前為止，特朗普本人並未中國議題上大作文章。他在共和黨大會上的90多分鐘演講14次提到中國，主要是在自我吹噓，貶損對手時。看得出來，特朗普依然對其第一任末期新冠疫情擾亂其選情懷恨在心，仍“甩鍋”中國，並有在第二任內發動更猛烈對華“貿易戰”的衝動。