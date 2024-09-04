劉豫錫：新時代中非合作有著強大的韌性

中國政府非洲事務特別代表、中非合作論壇事務大使劉豫錫（中評社 海涵攝） 中評社北京9月4日電（記者 海涵）中國政府非洲事務特別代表、中非合作論壇事務大使劉豫錫9月3日上午在2024年中非合作論壇峰會新聞中心舉行的吹風會上表示，中國和非洲經濟增長較快、潛力較大。新時代中非合作有著強大的韌性，並且不斷朝著結構更加均衡、動力更加多元、模式更加可持續的方向高質量發展，將給中非雙方人民創造更多實實在在的發展紅利。



劉豫錫介紹，非洲發展空間非常廣闊，後發優勢正在不斷顯現，潛能正在逐步釋放。預計2050年非洲人口占世界人口的比例將從14%增加到22%。年輕人口比重高，勞動力充沛。近年來非洲經濟一體化、貿易便利化，還有地區的互聯互通進程正在加速，非洲大陸自貿區有望建成，覆蓋14億人口，3.4萬億美元經濟總量統一市場化，將加速推動產業供應鏈一體化和區域的經濟融合，激發非洲發展的內生動力，也給中非合作拓展更大的發展空間。



劉豫錫表示，中非發展的優勢互補。非洲資源禀賦優越，人口紅利巨大，城市化競爭正在加速，中國正在全面地深化改革，進一步推動中國式現代化。中國正在構建新的發展格局，推動高質量發展。中方擁有資金、技術和發展的經驗優勢。雙方互有需要、互有優勢，中非貿易不斷創下新高，展現強大的韌性和發展空間。



劉豫錫指出，中非合作的潛力巨大，中國企業對非洲的投資互利雙贏，契合非洲的發展需要，高質量的中非投資合作未來可期。中國民營企業正在逐步成為中非經貿投資合作的主要力量。中國企業家在非洲已經創立了將近40多個園區，中國企業投資幫助非洲國家在建材、輕工、家電等領域形成了產業的雛形，甚至實現了出口創匯。

