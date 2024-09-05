台青答中評：來大陸10餘年 愛上了大陸

台灣自媒體人邱慶齡 中評社廣安9月5日電（記者 段曉魯）9月3日，“改革發展看四川”2024兩岸媒體天府行聯合採訪活動在四川省廣安市啟動。台灣自媒體人邱慶齡接受中評社採訪時表示，自己來大陸已經超過10年了，深愛著這個地方。未來想拍攝更多的大陸題材報導給台灣觀眾，來瞭解大陸這邊的發展情況。其實很多台灣青年對大陸的印象還僅停在課本上，衹有讓台灣青年親自來到大陸，透過自己親身感受才能真正瞭解大陸。



邱慶齡說，自己來四川已經很多次了，但這是第一次來到廣安。在台灣宜蘭，也有一個廣安鄉的地方，感覺自己現在來到四川省廣安市，就像回到自己家鄉台灣一樣。這一次來到四川廣安，瞭解到這裡是鄧小平的故鄉，在上學時讀歷史課本，也有對鄧小平有過瞭解，他對中國發展貢獻了很大的力量。



邱慶齡表示，自己雖然生在台灣，但也是中國人民，自己來大陸已經超過10年了，深愛著這個地方。未來想拍攝更多的大陸題材報導給台灣觀眾，來瞭解大陸這邊的發展情況。其實很多台灣青年對大陸的印象還僅停在課本上，衹有讓台灣青年親自來到大陸，透過自己親身感受才能真正瞭解大陸。



邱慶齡亦表示，自己10年前在台灣時對大陸的瞭解不夠深入，但經過了這麼多年的瞭解，現在已經對大陸有比較透徹的認識，同時也是豐富了自己的人生經驗。邱慶齡稱，對接下來的行程充滿期待，想去瞭解更多的中華歷史。