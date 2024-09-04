兩岸媒體天府行聯合採訪活動在四川廣安啟動

現場啟動儀式（中評社 段曉魯攝） 中評社廣安9月4日電（記者 段曉魯）9月3日，“改革發展看四川”2024兩岸媒體天府行聯合採訪活動在四川省廣安市啟動。活動由四川省人民政府台灣事務辦公室、廣安市人民政府共同主辦。四川省台辦主任劉曉晨出席啟動儀式，省台辦副主任孫樹學，廣安市委常委文閣出席並致辭，兩岸及香港20多家媒體30多名記者、自媒體人參加。



孫樹學致辭指出，中國改革開放和現代化建設的總設計師鄧小平是四川人。今年是鄧小平同志誕辰120周年，此次採訪活動在小平故里廣安啟動，並以“改革發展看四川”為主題，特別有意義。廣安在改革發展中有特點、有亮點、有看點。台灣同胞可以在廣安感受到中國改革發展的成就、潛力和機遇。他說，中國改革的開始在四川。不管是在農業、工業、國企，還是科教等方面改革，四川都率先試點，走在前列。他介紹，中國改革發展的新機遇在四川。四川基礎好、潛力大、機遇好，正面臨成渝地區雙城經濟圈建設、“一帶一路”建設、新一輪西部開發開放、國家戰略腹地等多重發展戰略機遇叠加，持續為台商台企、台胞台青來川發展提供優質營商環境。希望兩岸媒體、自媒體人通過天府行採訪充分感受四川好環境、好機遇、好發展，用鏡頭和筆頭向更多的台灣同胞分享展示四川的安逸巴適與新發展新機遇。



文閣向兩岸媒體、自媒體人介紹了廣安市的建制沿革、經濟社會建設發展等情況。他希望參加聯合採訪的兩岸媒體朋友，借助此次活動真正領略偉人故里的優秀文化、美麗風光、發展成就，吸引更多台灣同胞走進廣安、瞭解廣安。他表示，廣安市將持續深化與台灣經貿文化交流合作，促進兩岸同胞交流互鑒，共同傳承弘揚中華優秀傳統文化，實現同胞心靈契合。