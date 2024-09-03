日韓探討事前入境審查 力爭促進人員往來

中評社香港9月3日電／共同社3日獲悉，日韓兩國政府正在探討以來自韓國的訪日旅客為對象導入“Preclearance”，即利用登機前的等待時間，事前實施入境審查。此舉有望大幅縮短抵日後的審查時間，兩國政府希望此舉能促進旅遊和商務人員往來。這被視為面向明年迎來日韓邦交正常化60週年的友好政策之一。多名日韓外交消息人士透露了此事。



日本首相岸田文雄本月6日至7日將訪韓並與總統尹錫悅舉行首腦會談，屆時此事可能成為議題。還將探討適用於來自日本的訪韓旅客。



據日韓外交消息人士透露，日本將向韓國的機場等派遣入境審查官。在當地通過入境日本的材料、指紋、面部照片進行身份確認等，抵達日本後只需辦理簡單手續即可。還有方案提出在審查區域設置韓國訪日旅客專用通道。



隨著來自各國的旅客增加，在日本入境審查區域長時間等候的情況頻發，這成為了展開探討的背景因素。另一方面，由於抵達韓國機場的日本旅客頗為擁擠，也將考慮同樣在日本接納韓國的入境審查官。



日本政府7月宣佈2025年1月導入Preclearance，暫時先適用於來自台灣的旅客，今後將逐步擴大。日韓在2002年足球世界盃時曾限期實施，兩國的入境管理部門向日本成田機場和韓國仁川國際機場互派了審查官。