快評：兩岸均需拚經濟　觀光禁令僵持太久

中評社快評／繼開放福建團客到馬祖旅遊之後，大陸文旅部8月30日宣布，將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。台灣媒體認為此為突破性進展，兩岸和平交流仍有巨大空間。



大陸方面釋出連續舉動，台灣方面則仍無實質回應。台灣新任“交通部長”陳世凱2日被問到兩岸觀光議題時如打太極，稱兩岸有序交流可從觀光開始，至於“禁團令”是否解除，現在更該關注陸客來台。



台灣旅行公會全聯會理事長蕭博仁聞此很不滿，指陳世凱仍以政治為目的掐住兩岸旅遊，阻擋業者生計。蕭認為，當局說要2030“觀光立國”，結果僅一個“禁團令”都解決不了，說能夠達成什麼目標，他都不信。



現實是，台灣對大陸旅遊“禁團令”至今沒有解除，但在檯面下，有許多“地下團”以化整為零方式，讓旅客分散前往，抵達後再拼湊成團旅遊，今年台人每月都有20多萬人赴陸。另外，去年8年起台灣開放第三地陸客入台觀光，至今年6月，從港澳、海外等地入台的第三地陸客83528人次，平均每月8千多人次，與疫情前每月超過15萬陸客人次有如天壤之別。



整體而言，據台灣“觀光署”統計，今年1到5月台灣入境旅客數僅324萬次，出境旅客數則高達670萬人次，入出境人次逆差已突破兩倍，和往年同期比較，已創歷史新高。



政治令陸客入台生意斷崖，台灣觀光餐旅相關產業苦不堪言。兩岸均需拚經濟，觀光禁令僵持太久。繼續以政治掐住兩岸旅遊，損失更大的是台灣。