﻿廣州港青創業服務中心在港舉行成立儀式

圖：廣州天河港澳青年創業香港服務中心成立儀式昨日在尖沙咀社區會堂舉行。＼大公報 中評社北京9月4日電／據大公報消息，廣州市天河區港澳青年創業（香港）服務中心，昨日（3日）在尖沙咀舉行成立儀式。這是廣東省首個於香港成立的創業服務中心，中心內將設置連接全國稅務和政務系統的自助服務機，旨在協助有意在內地創業的香港青年。創業服務中心理事長陳賢翰期望港澳年輕人把握“一帶一路”和粵港澳大灣區等國家戰略部署帶來的“黃金機遇”，而位於尖沙咀的香港服務中心設置的自助服務機，能讓創業者不必前往內地，即可辦理一系列創業前期必要手續，便利在大灣區創業發展。



可在港辦理創業前期手續



廣州市天河區港澳青年創業服務中心成立於2017年，結合高端機構、創業基地、創投聯盟三大功能板塊，專注為港澳青年提供創業孵化、加速服務。中心成立後，成功孵化超600間港澳青年企業，對港澳青年創業項目投資9800萬元人民幣。在培養的港澳青年企業中，有28間估值逾1000萬元人民幣，16間估值逾1億元人民幣，累計服務港澳青年逾萬人次。此外，香港服務中心設置的自助服務終端機，是首次在香港上線全國稅務“遠程虛擬窗口”，擁有廣東省政務網等“穗事港辦”功能，為港澳青年、港澳企業提供工商登記、涉稅管理、社保辦理等超500項政務服務以及到廣州、天河註冊落戶的服務。



香港特區民政及青年事務局副局長梁宏正表示：“香港會繼續善用作為大灣區核心城市的地位，積極鼓勵青年抓緊粵港澳大灣區發展帶來的龐大機遇，為大家開拓更加廣闊的發展空間。”他指出，香港服務中心能讓本港青年在家門口就獲得在大灣區創業的資訊，期望青年把握機遇，在大灣區踏出創業的第一步。



創業服務中心副理事長吳嘉惠在儀式上分享了香港服務中心的未來工作：“香港服務中心將致力於構建一個全面、高效、協同的創業資源對接窗口，積極整合政府、企業、高校、投資機構等多方資源，為青年創業者提供政策咨詢、創業孵化、產業加速、股權投融資、人才公寓、工商財稅法律等一站式服務。”吳嘉惠指出，香港服務中心將集合各方優勢和資源，幫助來港營商的內地企業拓展市場，同時協助香港資金尋找內地項目，共同開拓國際市場，實現合作共贏。

