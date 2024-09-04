﻿來港人才當義工　加快融入社群

香港人才服務辦公室人才義工計劃昨日舉行啟動禮。（大公報） 中評社北京9月4日電／據大公報消息，香港人才服務辦公室與義務工作發展局及基督教勵行會合作，於昨日推出人才義工計劃，以加強來港人才連系社區，接觸社會不同階層人士，增進與本地社群的交流，預計參與人數約有數百人。勞工及福利局局長孫玉菡在啟動禮上致辭表示，期望透過該計劃，吸引更多高才、專才、優才投身義工服務，為香港社會貢獻力量。



人才服務辦公室總監劉鎮漢表示，義工活動形式多樣，包括輔導學生、普通話教學、籌辦大型活動等。＼大公報記者 唐雪婷



勞工及福利局局長孫玉菡在啟動禮上致辭表示，來港人才各懷絕技、非常優秀，期望透過該計劃，吸引更多高才、專才、優才投身義工服務，為香港社會貢獻力量。他強調，計劃是雙向的，來港人士在服務社會的同時，也能加深與本地人的交流，加速融入社會。



義務教普通話籌辦活動



人才服務辦公室總監劉鎮漢指出，以往主要為來港人才提供常規服務，如介紹學校、工作機會等，而是次計劃則透過實際行動，幫助人才更快融入社會，實現雙方共贏。



據劉鎮漢透露，義工活動形式多樣，包括輔導學生、普通話教學、籌辦大型活動等，未來香港亦需要大量人手參與不同盛事的籌辦工作，包括單車賽、馬拉松等。他續指，人才辦每周舉辦研討會，邀請商業夥伴為來港人士提供專業意見，現場有70至80人參與，網上直播則吸引4000至5000人觀看。他表示，已逐漸見成效，但仍需持續努力，擁有專業知識的來港人士可為香港做出更多貢獻，比如為開辦小生意的老板，提供管理銀行或賬目的意見，未來亦會逐步發展至其他形式的義工服務。

