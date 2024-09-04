﻿氣候變暖威脅韓國泡菜供應

圖：氣候變暖影響韓國泡菜生產。＼路透社 中評社北京9月4日電／據大公報消息，據路透社報導：全球變暖影響農產品品質，韓國科學家、農民和製造商表示，用於醃製製作韓國泡菜的大白菜正受到影響，泡菜成為氣候變化的最新受害者。



大白菜主要在夏季生長，喜歡溫和涼爽的氣候條件，不耐高溫寒冷，因此通常被種植在夏季氣溫基本低於25℃的山區。但有研究表明，氣候變暖正在威脅大白菜的生長，若高溫加劇，韓國將面臨再無法種植大白菜的情況。擁有韓國農業部“泡菜大師”稱號的李海妍表示，高溫使大白菜的菜心變質，根部變成糊狀，“這種情況繼續下去，那麼在夏季，我們可能不得不放棄用大白菜製作泡菜。”



韓國政府統計數據顯示，去年的高地大白菜種植面積僅為3995公頃，不到20年前8796公頃的一半。根據韓國農村振興廳的數據，未來25年種植面積將縮小到衹有44公頃，而到2090年，高地將不再能種植大白菜。研究人員還指出，氣候變化帶來了更高的溫度、無法預測的暴雨以及更難控制的蟲害，這些都導致了大白菜減產，並加劇了韓國泡菜行業面臨的挑戰。韓國海關9月2日公布的數據顯示，截至7月底，該國今年大白菜進口量增長了6.9%，達到9850萬美元。



據報導，韓國科學家正嘗試開發能夠在溫暖氣溫中生長的大白菜品種，但韓國江陵東部地區種植大白菜的農民表示，很擔心新品種的種植成本會更高，而且口感也會下降。