﻿普京訪蒙古國　突破西方封鎖

圖：普京（左）與蒙古國總統呼日勒蘇赫3日在烏蘭巴托會晤。＼路透社 中評社北京9月4日電／據大公報消息，綜合俄新社、法新社報導：俄羅斯總統普京2日飛抵蒙古國，3日在烏蘭巴托與蒙古國總統呼日勒蘇赫會晤。這是國際刑事法院（ICC）去年3月發布針對普京的逮捕令以來，普京首次訪問ICC成員國。俄方日前表示，“不擔心”普京在訪問蒙古國期間被捕。有分析認為，普京此次出訪旨在打破西方孤立和制裁。



普京2日晚抵達蒙古國，蒙古國外長等官員到機場迎接。3日，普京與呼日勒蘇赫在烏蘭巴托舉行小範圍會談。普京邀請呼日勒蘇赫訪問俄羅斯喀山，出席金磚國家峰會。呼日勒蘇赫說：“謝謝，我接受您的邀請。”克里姆林宮表示，雙方計劃簽署多份雙邊文件。俄羅斯總統助理烏沙科夫還表示，普京在對蒙古國進行正式訪問後將繼續遠東之行，按計劃將參加東方經濟論壇，並在論壇全體會議上發表演講。



ICC去年3月以普京對烏克蘭兒童被“非法驅逐”至俄羅斯的戰爭罪行“負有責任”為由，發布針對普京的逮捕令。此次訪問蒙古國，是普京18個月以來首次訪問ICC成員國。烏克蘭對蒙古國未逮捕普京表示不滿，並聲稱要施壓讓蒙古國受到懲罰。有分析認為，普京此次外訪與其在俄周邊地區的新布局相呼應，旨在打破西方對俄羅斯的制裁和外交孤立。