網評：《黑神話：悟空》對台電游產業的啟示

中評社北京9月4日電／網評：《黑神話：悟空》對台灣電游產業的啟示



來源：大公報 作者：朱穗怡



中國大陸首款3A級遊戲《黑神話：悟空》上月橫空出世，即成為全球遊戲界的“爆款”，令曾經製造出《軒轅劍》、《仙劍奇俠傳》等經典電子遊戲的台灣業界不勝唏噓。正是“逆水行舟，不進則退”，台灣輿論近來時常反思：為何大陸能製造出如此精良的電子遊戲，而曾經領先的台灣電子遊戲產業卻是每況愈下？連《軒轅劍》和《仙劍奇俠傳》知識產權今年5月也被所屬遊戲公司宣布出售。



《黑神話：悟空》最令人驚艶的是製作精美的畫面和引人入勝的情節，以頂級的視覺效果、細膩豐富的環境細節及深度沉浸式的戰鬥系統呈現出一個東方玄幻世界，讓玩家們身臨其境，與遊戲融為一體。據說，這主要歸功於“空間計算技術”。通過精準掃描文物、古建築等，應用到遊戲場景構建中，讓沉睡多年的文物“火”起來。通過人物動捕技術，讓遊戲人物的動作更自然流暢。同時，利用強大的三維渲染引擎，畫面更加逼真，光照更加自然，使得“真實世界虛擬化”和“虛擬世界真實化”。這些技術與大陸近年大力發展AI分不開。此外，相關公司為了製作《黑神話：悟空》，投入將近4000萬美元（約新台幣12.7億元），耗時六年，以匠心精神打造出席捲全球的“中國神話”。



其實，台灣遊戲產業也曾有過風光時期，在上世紀90年代是全球第三大電子遊戲生產地。當時多款遊戲《軒轅劍》、《仙劍奇俠傳》、《大富翁》、《三國群英傳》都是經典之作，熱潮更蔓延至資本市場，台灣遊戲公司從2000年開始密集掛牌上市，2008年達到巔峰，但後來隨著網絡發達，網速越來越快，改變了遊戲形態，變成可多人在不同的機器同時一起玩線上遊戲，PC Game逐漸被Online Game（線上遊戲）取代。在台灣，原本以銷售PC Game為主的大型遊戲銷售商開始衰敗萎縮，遊戲研發商也無法生存，整個台灣的PC Game產業生態因而崩盤。在2016年僅兩家遊戲研發公司上市掛牌，台灣遊戲產業無以為繼。然而，頗為諷刺的是，民進黨蔡英文任內曾經成立“數位（數碼）發展部”，聲稱是為了“推動台灣數位政策的創新與變革”，不僅委任號稱“IT天才”的唐鳳擔任首位部門負責人，還編列了200多億新台幣預算，讓外界一度對台灣數碼創意產業重燃希望。但出身“反中”的“太陽花運動”的唐鳳不過是民進黨當局用來打壓不同聲音的網軍頭目，其所設計的預約疫苗平台、口罩庫存量查詢系統等被投訴“非常難用”，這樣的人如何能推動台灣數碼產業創新發展？

