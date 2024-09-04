中評社北京9月4日電／網評：領會三中全會精神 推動香港創新發展



來源：大公報 作者：朱兆麟



自2018年美國發起對中國貿易戰以來，美國一直步步進逼，多次對中國加征關稅、實施嚴格出口管制措施，但其做法，阻擋不了中國發展步伐。



不久前閉幕的中共二十屆三中全會通過的《決定》，提出多項深化改革開放、推進中國式現代化的指導思想、總體目標和重要原則。具體措施包括穩步擴大制度型開放、深化外貿體制改革、深化外商投資和對外投資管理體制改革、完善推進高質量共建“一帶一路”機制等，顯示中國無懼美國貿易戰挑釁的大國自信，這也為香港發展帶來重大機遇。



近日中國駐美國大使謝鋒表示，貿易戰不會有贏家，中美脫鈎世界將更窮。中美同為世界經濟的火車頭，可惜美國圖謀以貿易戰推動中國與美國脫鈎、孤立中國，嚴重破壞國際經貿秩序，導致跨國公司需要重置供應鏈、營運成本上升；損害的不單是中國企業，亦禍及美國以至歐盟等眾多國家的企業利益。



美國在貿易政策上走向極端單邊主義，例如近年推行的《通脹削減法案》，高額補貼電動汽車和其他綠色技術在美國本土的生產和應用，嚴重損害歐洲產業發展，就引起歐盟不滿。故愈來愈多國家期望與內地加深經貿合作，三中全會過通的《決定》，體現中國持續深化改革，以大國視野布局新的經貿方略，與世界各國建立互惠共贏、公平的環球貿易環境。



國家已制定了支持香港包括跨境電商等新發展方案，支持香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》，香港亦要把握歷史機遇，加強發揮“超級聯繫人”角色。包括善用對外聯繫通道、窗口和橋梁地位，進一步加強香港與內地資金、股票、金融產品方面的互通，擴闊人民幣結算業務、協助推動人民幣國際化。

