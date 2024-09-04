中評社北京9月4日電／網評：科技賦能奧運夢想 奧運精神閃耀香江



來源：大公報 作者：冼漢迪



百年輪回，奧運聖火再次點亮巴黎，但與往昔不同，今年的巴黎奧運會增添一抹鮮艶的中國紅，灑滿賽場和街巷。這不僅是中國奧運健兒奮鬥不息的精神象徵，更是中華民族崛起的自信象徵。無論是國家隊、中國香港隊，還是中華台北隊，每一枚獎牌的背後，都是汗水與淚水的交織，努力與堅持的磨礪，都凝聚著中華兒女的堅韌意志，也激勵著全球華人團結一心，這種精神的價值無法用言語來衡量。



我國邁向體育強國之路離不開運動員的努力、政府的支持和社會各界的關注，也離不開創新科技的支撐，這一支撐作用正變得越來越重要。



具體而言，運用高速攝像、動作捕捉、3D建模以及AI的運動表現分析技術，能夠更精確地評估運動員的表現，幫助他們改進技術動作，提高訓練效果。此外，還有超低溫冷療、電刺激等先進恢復和訓練手段，以及高科技材料製造的運動服裝、跑鞋等裝備。在巴黎奧運賽場上，中國創新科技更是大放異彩，如雲轉播技術、運動地板等。這些科技成果的廣泛應用讓運動員的訓練更加科學化和精準化，讓奧運賽事更具觀賞性，也體現了我國創新驅動發展戰略的成效。



8月29日，內地奧運健兒代表團榮耀訪港。他們的到來，不僅讓香港市民的日常生活增添了一抹亮色，更激發了大家對體育運動的熱愛和對國家榮譽的自豪感。在當日特區政府舉行的歡迎會及歡迎晚宴上，筆者與多位奧運健兒進行了簡短的交談，深刻感受到了他們對體育的熱愛和對夢想的執著追求，也在交流中傳遞著積極向上的正能量。



晚宴期間還發生了一件溫馨而又有趣的小插曲。筆者與同仁突發奇想，邀請奧運健兒在菜單上簽名留念，這一舉動在社交媒體上引起了熱議，登上了內地微博熱搜榜單。可見兩地對奧運健兒的共同關注和喜愛，更體現了民眾對體育精神的認同和尊崇。