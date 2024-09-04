中評社北京9月4日電／網評：共同價值觀決定社會的未來



來源：大公報 作者：梁美芬



初中“公民、經濟與社會科”（公經社科）課程教材涉及性教育的部分近日引發城中熱議，特首李家超清晰表明，市民可以有不同看法，但當局亦有責任提出希望建立的社會價值觀。筆者很高興政府和特首對這個議題予以正面回應，同時亦留意到社會上有一些聲音，相信當局會認真聆聽各方有建設性的意見和可行性建議，適當地對教材進行進一步完善，力求達至最佳教學效果，取得最大公約數。



進入立法會十多年來，筆者一直是傳統家庭倫理價值的捍衛者，希望每個孩子都能茁壯快樂成長，期盼政府、學校、家庭、社區等各持份者都能出智出力，幫助中學生接受健康合理的性教育，讓他們在親密關係上獲得正確認知，為光明前程打好優良基礎。



教材需合乎中國傳統文化



《公民、經濟與社會課程指引（中一至中三）》（2024）上月底由教育局公布，公經社科以“合乎情禮的親密關係”為題向學生提供性教育課程內容，一方面肯定向往親密關係是自然的發展（發乎情），另一方面亦提醒學生必須謹守規範（止乎禮）。



課程指引的第一部分，明確提出學習分辨友誼和戀愛、認識戀愛的元素（親密、激情和承諾）、目的、戀愛應抱持的態度（例如注重心靈交流、互相支持、平等尊重、愛護珍惜、理性、負責任）、瞭解訂定親密界限的重要性及處理方法，以及戀愛關係結束的因素及恰當的處理方法。第二部分，課程指引列明與性相關的價值觀（例如性必須建基於有堅實基礎和承諾的愛；拒絕婚前性行為；愛有很多表達方式，性只是其中一種），處理性幻想和性衝動的方法，以及不恰當處理親密關係的後果。

