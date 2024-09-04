中評社北京9月4日電／網評：港大風波畫上句號 團結一致再創高峰



來源：大公報 作者：李繼亭



香港大學內部運作事宜調研小組昨日發出新聞稿，表示就港大高層人事安排提出調研結果和建議，並在昨日的港大校委會會議上獲全數接納。這標誌著，纏繞港大多時的校政風波，最終得以有效處理，以和諧的方式畫上了句號。能達成這樣的結果，是行政長官李家超高度關注，以及調研小組不懈努力之下的結果，令港人倍感欣慰。隨著港大高層職位進入具體的遴選階段，社會各界期待，港大盡早回復正常運作，團結一致在未來再創發展高峰，為香港建設國際高等教育樞紐發揮更大作用。



港大校政風波纏繞香港多時，不僅影響港大的發展，甚至一度影響港大全球招聘工作。如果任由這樣的情況發展下去，必將嚴重打擊港大的聲譽，也必將動搖港大的教學與科研工作的穩定性，中央及特區政府對此均高度關注。而自從風波出現後，社會各界也都高度期望各方能以港大根本利益為依歸，能以香港發展大局為依歸，妥善化解分歧，積極推動問題的解決。



在行政長官李家超的高度關注並推動之下，6月11日，港大內部運作事宜調研小組成立，圍繞三個目標推進工作：釐清事實及瞭解各方問題；協調內部溝通，協助各方配合，加強彼此合作；以及按調研情況提出意見，並就改善措施和良好做法提出建議，確保大學按《大學問責協議》的要求運作並妥善運用公帑。小組由教育局常任秘書長李美嫦和教資會主席雷添良組成，並由教育局和教資會秘書處組成的團隊提供支援。



根據過去3個月的工作來看，此次問題得到的有效應對解決，體現了三個令人欣慰的現象：

