﻿新西蘭下月加遊客入境稅　每人480港元

中評社北京9月4日電／據大公報消息，據路透社報導：新西蘭政府3日表示，將從今年10月1日起上調國際旅客個人入境稅，從35新西蘭元（168港元）上調至100元（480港元）。觀光業是新西蘭主要產業之一，旅遊業批評，調漲後的費用會把遊客拒於門外。



新西蘭政府在聲明表示，將把“國際旅客保護及旅遊稅”上調，並認為該費用合理，政府有信心保持新西蘭在全球旅遊業中的競爭力。新西蘭一向受遊客歡迎，旅遊業收入也是該國最大的出口收入來源之一。為緩解大量遊客給該國自然環境和基礎設施帶來的負擔，新西蘭政府早在2019年7月便推出35美元的入境稅，但目前仍不足以支付遊客過多帶來的相關成本。



不過，新西蘭旅遊業協會批評政府的收費決策，將使許多遊客望而卻步，從而降低該國旅遊業從新冠疫情中﻿復甦的速度，進一步削弱競爭力。新西蘭統計局3日發布的數據顯示，截至6月30日該國年度旅遊出口收入為149.6億新西蘭元（723億港元），比疫情前減少5%。而遊客人數約為邊境關閉前的80%。



新西蘭政府此前還提高了遊客簽證的費用，並提議增加地區機場的收費。新西蘭機場首席執行官摩爾（Billie Moore）表示，“這對我們正在努力為新西蘭經濟﻿復甦的行業來說是三重打擊”。