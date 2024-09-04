深圳灣大橋車墮海　路旁顯示屏或成“跳板”

中評社北京9月4日電／據大公報消息，深圳灣大橋前晚（2日）發生致命交通意外。一名46歲男海關關員駕車上班時失控墮海，救援人員花了約3小時將他救出，送院後不治。警方昨日（3日）將車輛撈起，今日（4日）再安排蛙人落水尋找“車Cam”，進一步調查意外原因。有汽車專家表示，今次交通意外屬罕見，不排除與路旁擺放的顯示屏被涉事私家車撞到後，形成“跳板”，間接令車輛跳起越過橋欄墮海，今次意外後政府或需檢視顯示屏的擺放。



何珮珊：對同袍離世感難過



前晚約9時18分，一名46歲姓黃男高級關員駕車沿深圳灣公路大橋北行，前往深圳灣口岸上班，懷疑失控撞向路肩一個路面顯示屏，之後越過欄杆連人帶車墮入水深2米的海中。水警、消防及飛行服務隊接報到場通宵搜索，至昨日凌晨零時，消防蛙人將事主救出，經水警快艇送到流浮山碼頭，轉交救護車送往天水圍醫院搶救，惜於凌晨1時半證實不治。



海關關長何珮珊凌晨到醫院瞭解情況，對該同袍在上班途中發生致命交通意外深表難過，並對死者家屬致以最深切的慰問；該名離世關員負責貨運清關工作，自1999年加入海關，部門會盡一切努力為其家人提供所需協助。



現場路面有兩條車胎痕，一個車轆及汽車零件散落一地，一個路面顯示屏被撞毀倒在慢線，欄杆上留下多條私家車失事墮海時造成的刮花痕跡。初步調查顯示，私家車疑失控撞向顯示屏後，越過欄杆墮海，事發時路面幹爽，無進行道路工程，該顯示屏當時已關機，亦有承建商跟進，符合道路法例及要求。警方將循司機的精神狀態、車速及車輛機件問題等方向調查。



昨日中午12時許，警方將涉事私家車從海底打撈上躉船送上岸。現場可見，白色私家車車頭嚴重損毀，右後轆及左前轆缺失，右邊車身比左邊損毀得更加嚴重。警方先將涉事私家車運載到大欖水警基地作初步調查，再送往大欖湧車輛檢驗中心作進一步檢驗。

