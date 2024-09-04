﻿港大校委會全面接納調研小組建議

中評社北京9月4日電／據大公報消息，香港大學（港大）內部運作事宜調研小組昨天（3日）在港大校務委員會（校委會）會議上，就港大高層人事安排提出調研結果和建議，校委會接納所有建議。調研小組表示，經過兩個多月的不懈努力，達成今次成果，可協助港大盡早回復正常運作，以港大根本利益為依歸。



據瞭解，小組經與相關人士（包括校委會主席和成員、校長和高層人員等）進行60多次會談及審閱有關文件後制定該些建議，旨在提供切實可行的方案，確保港大高層人事安排清晰明確。



據介紹，小組採用以下指導原則指導工作：（一）秉持以港大的利益為首要考慮；（二）盡早解決分歧，以協助港大運作暢順有效；（三）為謀求港大的整體利益，持續促進各方的溝通和協調；以及（四）從中分享良好做法和經驗，確保港大按照《大學問責協議》的要求運作，並妥善運用撥款。



敦促盡快填補校內高層空缺



另外，小組亦考慮到各項因素，包括港大校委會決議的可行性，以及相關人員是否願意接受任命。



調研小組表示，知悉港大正就多個高層職位，包括首席副校長、副校長、教務長和學院院長，進行物色人選的工作。小組敦促校委會和管理層通力合作，盡快填補空缺。小組強調，以上調研結果和建議為小組的首項成果，小組將繼續致力實現其工作目標。



特區政府於6月11日宣布成立調研小組。小組的目標是：（一）釐清事實及瞭解各方問題；（二）協調內部溝通，協助各方配合，加強彼此合作；以及（三）按調研情況提出意見，並就改善措施和良好做法提出建議，確保大學按《大學問責協議》的要求運作並妥善運用公帑。

