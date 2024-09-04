﻿備戰單車節　港隊前代表教四大攻略

中評社北京9月4日電／據大公報消息，2024香港單車節將於10月13日舉行，兩個廣受歡迎的騎行項目“50公里”及“32公里”，今年活動路線均有所升級，為參加者帶來精彩新挑戰。資深單車教練、香港單車隊前代表梁志賢建議，參賽者要先認清及記牢所有“注意位”，注意檢查站關門時間，而且沿路保留體力，切勿過早衝刺，否則會體力不繼。



今屆單車節雲集本地及大灣區其他城市選手，於“環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）”中競逐桂冠，兩個廣受單車愛好者歡迎的騎行項目“50公里”及“32公里”，路線均有跟以往略有不同。“50公里”項目，新增路線至沙田嶺隧道，參加者可馳騁於平時難得開放給單車行走的“四隧三橋”；“32公里”項目參加者除昂船洲大橋外，亦罕有地踩上汀九橋，以全新角度飽覽香港美景。



首穿越沙田嶺隧道



資深單車教練、前香港單車隊代表梁志賢指出，兩條路線沿路皆有多個折返點及發夾彎，參加者必須控制好速度、平衡及避免與其他單車碰撞。他舉例“50公里”賽事參加者要注意新增開放的沙田嶺隧道之折返點，急轉且路窄，建議參加者應用心細閱路線圖，認清並記牢所有注意位，有助活動當天安全完成。



單車競賽講求分秒必爭，梁志賢建議，參加者應注意檢查站的關門時間。一般而言，如能及時通過第一個檢查站，很大機率能夠通過之後的所有檢查站。若參加者擔心自己力有不逮，應盡量在較前的位置出發，以取得較充裕的騎行時間。