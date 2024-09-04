﻿大量歷史圖片文物　力證東縱抗戰偉績

中評社北京9月4日電／據大公報消息，香港抗戰及海防博物館昨日正式揭幕，市民即日起可免費入場參觀。博物館內現有的四個有關抗戰歷史的展覽廳“聲影說抗戰”、“日本侵華.攜手抗敵”、“日軍侵港”及“抗日游擊隊與敵後活動”組合命名為“抗戰主題展覽廳”，並透過展出大量歷史圖片及文物，以及多媒體節目，展示抗戰歷史和東江縱隊港九獨立大隊的敵後活動，彰顯其重要貢獻。＼大公報記者 龔學鳴（文） 林良堅（圖）



在博物館接待大樓入口位置，展示有《陣亡戰士名册一九四一年至一九四五年》名單和特區政府授予東江縱隊港九獨立大隊的嘉獎狀覆製品。1998年10月28日，時任行政長官董建華將115名在日占時期犧牲的東江縱隊港九獨立大隊陣亡名册，存放於香港大會堂紀念花園紀念龕，以肯定他們對抗戰的貢獻。



老戰士珍貴口述歷史紀錄片



博物館首個專題展覽“攜手抗敵：東江縱隊在深港地區的抗戰活動”展出的珍貴展品及歷史圖片影像，包括東江縱隊港九獨立大隊成員在抗戰時所用的布袋、毛氈及手槍。文獻及紀念展品有東江縱隊出版的機關報《前進報》（覆製品）、一九三八年十一月在香港出版的第一期《大地畫報》，及由漫畫家丁聰創作的《東江百日雜憶》漫畫圖片和由林珍借出的“中國人民抗日戰爭勝利70周年”紀念章，亦有老戰士們親述當年戰事的珍貴口述歷史紀錄。展覽由康文署及深圳市文化廣電旅遊體育局聯合主辦，香港抗戰及海防博物館、深圳東江縱隊紀念館及中國文化名人大營救紀念館共同籌劃，康文署弘揚中華文化辦公室協辦，香港地方志中心為支持機構。展期至明年7月2日。



此外，博物館將推出抗戰小繪本工作坊、國慶日升旗典禮暨步操表演和博物館探索日等一系列公眾活動，並與香港公共圖書館合作舉辦“抗戰＠圖書館”系列外展活動，透過展覽、工作坊及抗戰書籍展示等節目，提升市民尤其是青少年對抗戰歷史的興趣和認識。



推征集文物行動擴大館藏

