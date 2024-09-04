開辟中非關係更加壯麗的前景

在馬達加斯加首都塔那那利佛附近的馬義奇鎮，中國雜交水稻技術專家胡月舫（右三）在中國國家雜交水稻工程技術研究中心非洲分中心的試驗田裡和當地農民一起收穫水稻（2023年5月12日攝）。（圖源：新華社） 中評社北京9月4日電／據新華社消息，“結交一言重，相期千里至。”金秋時節的北京，迎來中非關係的歷史性時刻——2024年中非合作論壇峰會將於9月4日至6日在這裡舉行。中非領導人將圍繞“攜手推進現代化，共築高水平中非命運共同體”這一主題，共敘友情，共商合作，共話未來。



大道眾行遠，攜手啟新程。中非友好大家庭歡聚一堂，推動中非友誼薪火相傳、歷久彌新，讓互利共贏、共同發展之路越走越寬，必將開辟中非關係更加壯麗的前景。



（一）



歷史將永遠銘記這一幕。2013年3月25日，經久不息的掌聲回蕩在坦桑尼亞尼雷爾國際會議中心。在這座由中國援建、凝結著中非情誼的高大建築裡，習近平主席深情回顧中非關係發展歷史，鄭重宣示中國願永遠做非洲國家的可靠朋友和真誠夥伴。進入新時代以來，習近平主席提出真實親誠對非政策理念和正確義利觀，引領中非命運共同體建設步入“快車道”，開啟了中非友好的新時代篇章。



“無論中國發展到哪一步，中國永遠都把非洲國家當作自己的患難之交”。就任國家主席以來，習近平主席五次到訪非洲，足跡遍及非洲東西南北中，兩次出席中非合作論壇峰會，主持召開中非團結抗疫特別峰會、中非領導人對話會。無論是同各國元首共話合作，還是與各界人士暢敘友誼，都留下一幕幕熱情友好的交流畫面。人之相知，貴在知心。習近平主席以心相交的風範、以誠待人的氣度，彰顯重情重義的大國胸襟，讓中非友好情誼更加深入人心。



“中非從來都是命運共同體”。堅如磐石的信念，在歲月的洗禮中更加熠熠生輝。習近平主席總結提煉中非友好合作精神，從歷史中汲取團結奮進的力量；同非洲領導人一致同意將中非新型戰略夥伴關係提升為全面戰略合作夥伴關係，實現中非關係定位又一次飛躍；倡導打造責任共擔、合作共贏、幸福共享、文化共興、安全共築、和諧共生的中非命運共同體，明確了構建更加緊密的中非命運共同體的時代內涵、發展方向和前進路徑；提出同非洲國家共同實施“十大合作計劃”“八大行動”“九項工程”，扎實推動中非合作提質升級……



在元首外交引領下，中非在團結合作的道路上堅定前行，在國際風雲變幻中堅守道義，在新冠疫情衝擊下守望相助，中非關係進入共築高水平中非命運共同體的新階段，中非命運共同體建設持續走在構建人類命運共同體的前列。

